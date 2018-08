O ex-senador norte-americano morreu este sábado aos 81 anos. John McCain foi um ex-prisioneiro de guerra no Vietname e chegou a concorrer ao cargo de Presidente pelo Partido Republicano em 2008 mas sem sucesso.

Nos últimos anos John McCain foi um dos grandes críticos da presidência de Donald Trump.

"O senador John Sidney McCain III morreu às 4h28 de 25 de Agosto de 2018. Com o senador, na hora da sua morte, estiveram a sua esposa Cindy e a sua família. Serviu os Estados Unidos da América fielmente ao longo de 60 anos", lê-se em comunicado enviado pelo seu gabinete.



A família adiantou que o serviço fúnebre será na Catedral Nacional de Washington e depois será enterrado em Annapolis, Maryland.

"O meu coração está partido. Tive muita sorte por ter vivido a aventura de amar este homem incrível durante 38 anos", escreveu Cindy McCain no Twitter. "Ele morreu da mesma maneira que viveu, sob os seus termos e condições, cercado pelas pessoas que ele amava, no lugar que ele mais amava."

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best.