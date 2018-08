Baixa de última hora no Sporting para o dérbi deste sábado na Luz, frente ao Benfica. Segundo informação avançada pela SIC, o central francês Mathieu está com problemas musculares e não poderá ser opção para José Peseiro, juntando-se assim ao avançado holandês e ao guarda-redes italiano Viviano no lote de indisponíveis.

No lugar de Mathieu deverá surgir o brasileiro Marcelo, reforço proveniente do Rio Ave, ou o português André Pinto, que transitou do plantel da época passada. Os leões também não podem ainda contar com as duas últimas contratações: o avançado maliano Diaby e o médio sérvio Gudelj. Diaby já está inscrito mas está sem ritmo, à semelhança do que acontece com Gudelj.

Do lado do Benfica, duas ausências de peso no ataque: Jonas e o reforço chileno Castillo não recuperaram a tempo do dérbi e ficam também de fora das opções de Rui Vitória. Regista-se a presença de Salvio na convocatória: o argentino lesionou-se a poucas horas do encontro com o PAOK, mas já está totalmente recuperado.