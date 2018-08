A Romaria de São Paio da Torreira é uma das mais vincadas e ancestrais tradições da terra marinha e continua a ser ponto de convergência de milhares de pessoas, vindas um pouco de todo o país.

Este ano, o mote da festa é baseado numa pintura executada pelo conceituado artista plástico Murtoseiro José de Oliveira que junta São Paio e o povo em festa. O convite foi feito pelo Município da Murtosa e tinha como objetivo ser a imagem do cartaz da mais famosa romaria da região da Ria.

Os festejos decorrerão de 6 a 9 de setembro, na Torreira - Murtosa e têm como pontos altos a procissão, o fogo de artifício no Mar e na Ria (nos dias 7 e 8, respetivamente), a corrida de bateiras à vela, a corrida de chinchorros e o concurso de rusgas (ambos no dia 7), assim como a majestosa regata de moliceiros, que fecha as festas.