O governo pretendei avançar com um conjunto de incentivos para motivar os emigrantes a regressar a Portugal, entre eles um desconto no IRS. “Quem regressar a Portugal terá desconto de 50% no IRS e deduzirá despesas com viagens e habitação”, avança este sábado o jornal Expresso.

A medida deverá estar incluída no Orçamento do Estado para 2019 e deve ser anunciada durante o comício de “reentrée” do PS, que se realiza este fim de semana em Caminha.

O objetivo é atrair jovens qualificados a regressarem a Portugal, no entanto abrange todos os que saíram do país até 2015 e que regressem entre 2019 e 2020, avança ainda o semanário.

Apesar de avançar com um novo pacote de incentivos, o programa de integração de precários do Estado continua atrasado, sendo muito complicado que o governo consiga cumprir o calendário anunciado.