Vários utilizadores denunciaram na rede social Twitter que as suas contas tinham sido desfalcadas a partir de Londres. Em causa estava a utilização das máquinas de multibanco instaladas no Millenium BCP da Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa que estariam a clonar os cartões dos clientes.

A PSP confirmou ao jornal Público a apresentação de uma queixa e afirma que a investigação está em curso. Por outro lado o banco Millenium BCP não avança com grandes detalhes sobre a situação. “Temos conhecimento de algumas queixas e estamos a colaborar com a SIBS [empresa gestora da rede multibanco] e com as autoridades”, disse o porta-voz da instituição. Quanto às máquinas em questão, “foram revistas e estão a funcionar normalmente, em perfeita condição de segurança”, garante.

Segundo as denúncias feitas nas redes sociais, a máquina em questão estaria localizada dentro do edifício do banco, e não na rua. No entanto, estas máquinas também estão acessíveis ao público durante todo o dia e toda a noite, reforça o porta-voz do banco.