O senador republicano, John McCain, decidiu desistir do tratamento a um tumor no cérebro.

“John superou as expectativas para a sua sobrevivência, revelou a família do senador, em comunicado. No entanto, “o progresso da doença e o inexorável avanço de idade deixam o seu veredito”.

“Com a sua habitual força de vontade, ele escolheu agora descontinuar o tratamento médico”, adiantou a família em comunicado.

Meghan McCain, filha do senador, partilhou o comunicado no seu Twitter.

My family is deeply appreciative of all the love and generosity you have shown us during this past year. Thank you for all your continued support and prayers. We could not have made it this far without you - you've given us strength to carry on. pic.twitter.com/KuAQSASoa7