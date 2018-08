Na Sibéria, uma jovem de 23 anos, Maria Motuznaya, está neste momento a enfrentar um caso em tribunal e foi incluída na lista oficial de extremistas e terroristas da Rússia por ter publicado memes na internet.

O caso tornou-se viral em julho, quando publicou no Twitter a sua história. “Olá a todos. O meu nome é Maria, tenho 23 anos e sou extremista”, escreveu.

Прочитала статью, что в предыдущем твите, стало настолько ужасно на душе, что решилась на небольшой каминг аут. Меня, к счастью, не пытали (тьфу тьфу), но, всем привет, меня зовут Маша, мне 23 года и я - экстремистка 🤗

Тред про правовое государство и резиновую статью. — Frolová (@La72La) July 23, 2018

Depois deste tweet, a jovem detalhou o seu caso em tribunal: em maio a polícia acusou-a de “insultar pessoas” por publicar memes satíricos na sua página no site VKontakte – a rede social mais usada na Rússia – quando tinha 20 anos.

A próxima audiência em tribunal é no dia 28 de agosto e Maria pode enfrentar até seis anos de prisão, por crimes de discurso de ódio e ofensa a entidades religiosas e crentes.

Neste meme, pode ler-se: "Rápido, enquanto Deus não está a ver"

“Eram apenas memes – algumas imagens com conteúdo religioso – que eram sobre a Igreja Ortodoxa Russa”, explicou a uma repórter da BBC. “Não representam genocídio ou algo do género – simplesmente são imagens que têm piada”, acrescentou.

A olhar para trás, Maria afirma que “não teria feito tal coisa agora” e que é “uma pessoa completamente diferente”, em comparação há três anos.

De acordo com a BBC, o caso de Maria não é o único na Rússia. Dois rapazes, um deles com 19 anos, enfrentam também a acusação de extremismo. O rapaz de 19 anos chama-se Daniil Markin e publicou no VKontakte uma montagem da cara de Jon Snow – uma das personagens da série de ‘Guerra dos Tronos’ – no corpo de Jesus.

Daniil está a ser alvo de investigação. Na mesma rede social, o jovem publicou recentemente um texto onde explica que tem problemas em adormecer por pensar que eles o vão buscar logo de manhã. “A Rússia está a matar-me, com certeza, de forma muito lenta, como um cidadão indesejável”.