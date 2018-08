A partir do dia 3 de setembro, o Metropolitano de Lisboa (ML) vai abrir temporariamente mais dois postos de atendimento dos cartões Lisboa VIVA urgentes.

Os novos balcões de atendimento vão estar nas estações de Entre Campos e do Jardim Zoológico. Estes juntam-se aos antigos postos das estações do Campo Grande e do Marquês de Pombal, uma medida para reforçar o atendimento.

Os novos pontos de atendimento aos cartões Lisboa VIVA urgentes têm o objetivo de reduzir as filas de espera, que nesta altura são maiores por coincidar com a "reabertura do ano escolar e no regresso de férias”, afirma o ML em comunicado.

A empresa relembra ainda que os novos balcões de atendimento vão estar a funcionar até ao dia 31 de outubro.

Todos os postos de atendimento Lisboa Viva urgentes vão estar abertos nos dias úteis das 07h45 às 19h45.