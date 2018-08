Ditou o sorteio que o primeiro dérbi da época 2018/19 acontecesse na 3.ª jornada da Liga portuguesa de futebol: Benfica e Sporting defrontam-se este sábado no Estádio da Luz.

Os encarnados, recorde-se, vão a jogo depois de, na terça-feira, terem empatado (1-1) com os gregos do PAOK na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões; enquanto os leões, apesar de não terem tido nenhum compromisso esta semana, vivem o período mais conturbado da história do clube. Ainda assim, e no que toca a números, os dois clubes lisboetas estão, neste momento, em pé de igualdade: 6 pontos na tabela. Os comandados de Rui Vitória venceram o V. Guimarães (3-2) e o Boavista (2-0), na 1.ª e na 2.ª jornada da prova, respetivamente, e, por sua vez, o conjunto verde-e-branco superiorizou-se ao Moreirense (3-1), na ronda inaugural, e ao V. Setúbal (2-1), na 2.ª ronda.

Em risco

A dois dias do dérbi, as grandes dores de cabeça para os dois treinadores, Rui Vitória e José Peseiro, continuam a ser os goleadores de cada equipa. Jonas e Bas Dost continuam em risco e podem mesmo não ir a jogo. O avançado brasileiro está a recuperar de uma cervicalgia e o holandês continuou sem marcar presença no treino desta sexta-feira, depois de ter estado ausente nas sessões de trabalho durante toda a semana. Recorde-se que o ponta de lança leonino contraiu uma lesão muscular no encontro com os sadinos, em que acabou por ser substituído ao intervalo. Em contrapartida, destaque para a chegada do maliano Abdoulaye Diaby ao emblema de Alvalade. O ponta de lança de 27 anos aterrou nos leões na passada terça-feira, depois de ter representado os belgas do Club Brugge nos últimos três anos. Já durante a tarde de ontem, o Sporting oficializou o mais recente reforço do plantel: o médio sérvio Nemanja Gudelj, que chega por empréstimo dos chineses do Guangzhou Evergrande.

Duelo entre treinadores

Rui Vitória e José Peseiro vão defrontar-se este sábado pela nona vez na carreira de treinadores. O registo é, por enquanto, favorável ao treinador dos encarnados: em 8 partidas disputadas (divididas entre campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça), Vitória venceu quatro, Peseiro três, e registou-se um empate.

Na época transata, recorde-se, os dois dérbis a contar para a Liga terminaram empatados. Na Luz, o encontro, disputado em janeiro deste ano, terminou com um empate a uma bola, com golos de Gelson Martins e Jonas. Em Alvalade, em maio passado, novo empate, desta feita sem golos.

Depois de receber o Sporting, o Benfica vai ter o jogo decisivo para o apuramento (e 43 milhões de euros para o clube da Luz) para a fase final da Liga dos Campeões: na quarta-feira, os encarnados disputam em Salónica a 2.ª mão deste play-off milionário.