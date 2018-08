Misa Matsushima é a primeira mulher a pilotar um avião na força aérea japonesa. Tem 26 anos e cumpre agora o sonho que teve desde que viu o filme ‘Top Gun’, quando era criança.

Isto acontece três anos depois de o Japão ter banido a lei que proibia as mulheres de ocuparem este cargo. Desde 1933 que o Japão tinha esta restrição na sua legislação. Esta restrição foi retirada pelo primeiro-ministro Shinzo Abe para criar mais oportunidade de emprego para as mulheres, relativamente à força aérea.

Antes da legislação ter sofrido esta alteração, Misa Matsushima queria pilotar aviões de transporte de carga, mas isso mudou logo que o fim da restrição foi aprovado: a primeira piloto da força aérea obteve a sua licença de voo há dois anos e está agora destacada na base aérea de Nyutabaru.

Misa Matsushima contou a sua história ao The Guardian, um dia antes de começar no seu novo posto: “Eu sempre admirei aviões de combate desde que vi o filme ‘Top Gun’, quando estava na escola primária”. A jovem de 26 anos completou, esta semana, o seu treino obrigatório. Estão mais três raparigas em formação de defesa aérea para prosseguirem a mesma carreira que Matsushima.

“Quero continuar a trabalhar arduamente para cumprir com os meus deveres. Isto não é apenas por mim, mas também por todas as mulheres que querem seguir o mesmo caminho que eu no futuro”, afirma a jovem piloto.