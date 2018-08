António Costa revelou esta sexta-feira que das “nove denúncias” de fraude na reconstrução de casas afetadas pelos incêndios em Pedrógão, “apenas duas são relativas aos fundos geridos pelo Estado”.

“Pelo que sei, do conjunto das nove denúncias, apenas duas são relativas aos fundos geridos pelo Estado. Li hoje que o presidente da Câmara de Pedrógão Grande vai pedir uma investigação. Já havia uma investigação anunciada pela Procuradoria-Geral da República. Investigações não faltam”, afirmou o primeiro-ministro aos jornalistas enquanto fazia uma caminhada pelos Passadiços do Paiva, em Arouca.

Em causa estão as denúncias feitas pela Revista Visão e pela TVI sobre o uso indevido dos fundos para a reconstrução de casas de primeira habitação, depois do incêndio de 2017. António Costa reforçou que a investigação já está em curso e “se houver fraude, tem de ser punida”. “Não podemos antecipar as investigações”, acrescentou o primeiro-ministro, “vivemos num país em que existe separação de poderes. O caso está entregue à justiça e vamos confiar”, rematou.