De acordo com o estudo realizado pelo Instituto de Saúde Métrica e Avaliação da Universidade de Washington, com o nome ‘O álcool é um problema de saúde global colossal’, publicado na revista cientifica ‘The Lancet’, em 2016, dez mil homens e 3.500 mulheres morreram em Portugal devido ao álcool. O estudo teve como objetivo analisar os impactos do álcool na saúde, chegando ao resultado de que um terço dos habitantes do planeta consome bebidas alcoólicas, e todos os anos 2,8 milhões de pessoas morrem devido ao consumo destas.

O álcool ocupa assim o sétimo lugar nos fatores de risco de causas de morte prematura e doença.

Já em Portugal, o estudo mostra que 75% da população masculina consome bebidas alcoólicas. A faixa etária dos 55 aos 59 anos tem uma percentagem de 89%. Quanto às mulheres, 47% bebe álcool e a faixa etária com o valor mais alto vai dos 45 aos 49 anos.

No entanto, Portugal não é dos países europeus que mais álcool consome por dia. No topo da tabela estão a Dinamarca, a Alemanha e França. Portugal surge em quinto lugar, logo atrás de Espanha.

O estudo indica ainda que uma bebida alcoólica por dia aumenta em 0,5% o risco de doença. “Os nossos resultados mostram a necessidade de rever as políticas de controlo do álcool”, conclui “O álcool é um problema de saúde global colossal", sublinhando ainda que “as conclusões do estudo não são ambíguas, são claras: o álcool é um problema de saúde global colossal”.