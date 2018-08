Os funcionários da Caixa Geral de Depósitos (CGD) estão esta sexta-feira em greve, contra a denúncia do acordo de empresa pela administração, que pretende negociar condições que são menos vantajosas para os trabalhadores, de forma a poder controlar os custos salariais.

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos (STEC) - sindicato independente e aquele que é o mais representativo do banco -, e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Financeira (Sintaf), depois de considerar que a denúncia do acordo é "uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores".

Outros sindicatos, como é o caso dos sindicatos da banca ligados à UGT, aguardam pelas negociações.

De acordo com fonte oficial da CGD, em declarações à agência Lusa, a revisão das condições atribuídas a todos os trabalhadores torna-se fundamental, uma vez que é importante "dar sustentabilidade futura à Caixa Geral de Depósitos".

Segundo a mesma fonte, o banco quer ainda mexer nas diuturnidades: compensação monetária por anos de serviço, que são pagas a cada cinco anos; condições de reforma e nos serviços sociais.