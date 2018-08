Uma baleia jubarte e a sua cria foram atacadas por cinco machos na costa ocidental da Austrália. Mãe e filha foram salvas por um grupo de golfinhos.

O momento que aconteceu no dia 19, no passado domingo, foi captado em vídeo. Os cinco machos começaram a competir entre eles para acasalarem com a fêmea – a quem foi dado o nome Spirit. Caso algum conseguisse, Spirit podia ser separada da sua cria – a quem chamaram Sunny – que, por ser ainda muito bebé não iria sobreviver sozinha.

A perseguição durou mais de meia hora. No entanto os golfinhos apareceram e rodearam a fêmea que já demonstrava sinais de cansaço. Um dos golfinhos mostrou mesmo um comportamento mais agressivo para uma das baleias machos.

Spirit e Sunny acabaram por nadar para perto do navio Whale Watch WA, para se proteferem.