Numa altura em que se ouve falar mais e mais num estilo de vida saudável, até os políticos já pedem à população para que mude os seus hábitos. António Costa apelou, em junho, à “mobilização de todos” para aumentar a atividade física, com o objetivo de providenciar “mais qualidade de vida” e “menos encargos para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde”.

O primeiro-ministro salientou também que, para além de necessitar de investimento, o SNS necessita, acima de tudo, de “mais hábitos de vida saudáveis”. “A atividade física é absolutamente essencial para a qualidade da saúde”, sublinhou o governante.

A verdade é que a preocupação com o bem-estar tem aumentado e, como consequência, têm surgido novos desportos e novas tendências. O mundo do desporto tem inovado e as novas modas que têm surgido parece que vieram para ficar.

CROSSFIT

Quem nunca experimentou certamente que já alguma vez pensou em fazer e quem já fez certamente que nunca mais deixou. Estamos a falar do crossfit - um desporto que utiliza a força e a componente física, baseando-se em exercícios feitos com alta intensidade e que variam sempre de treino para treino, tais como remo, abdominais, saltar à corda, agachamentos e saltar para cima de uma caixa, entre outros.

Esta modalidade tem conquistado cada vez mais fãs e já há algum tempo que integra o quotidiano dos portugueses. Quem o confirma é Juvenal Cardoso, cofundador da box CrossFit Aveiro - aceite em 2013 e inaugurada oficialmente em março desse ano. Ao i, o especialista diz que “existe cada vez mais curiosidade e interesse no que diz respeito ao crossfit” e que há cada vez mais praticantes.

Isto porque os portugueses estão mais preocupados com a saúde mas, segundo o especialista, não é essa preocupação que leva as pessoas a praticarem desporto. “Quase ninguém se inscreve num ginásio para melhorar a sua saúde”, esclareceu. Para Juvenal Cardoso, a maior parte das pessoas procura perder massa gorda ou aumentar a massa muscular, dois objetivos que podem ser alcançados com a prática regular de crossfit: “Existem várias razões para este desporto continuar a conquistar cada vez mais praticantes. Uma delas é que as pessoas conseguem diminuir a sua massa gorda (controlo de peso) e também conseguem aumentar a sua massa muscular.” A preocupação com a alimentação e a melhoria do estado de saúde acabam por ser efeitos secundários deste desporto, adianta Juvenal Cardoso ao i.

Mas porquê praticar crossfit? Os motivos são muitos mas, segundo o responsável, tudo se deve ao tipo de resultados alcançados, à antirrotina - porque cada treino é diferente -, ao espírito de entreajuda, ao convívio, à preocupação com a nutrição e à aprendizagem constante de algo novo.

Mas se pensa que este desporto é apenas para pessoas com uma capacidade física muito elevada, engana-se. O especialista explica que a maioria das pessoas não procuram o crossfit porque tem uma ideia errada do mesmo: “A verdade é que muitas pessoas não praticam crossfit porque têm a ideia (errada) de que é um desporto só para atletas ou pessoas muito treinadas. No CrossFit Aveiro temos alunos de todas as idades e diferentes níveis de aptidão física.”

Portanto, se sempre quis experimentar este deporto mas nunca teve coragem para o fazer, Juvenal Cardoso deixa-lhe apenas o conselho de “procurar profissionais experientes e devidamente certificados” para o ajudarem. “A técnica de execução e o respeito pelas características individuais do praticante são determinantes para a sua segurança e para a obtenção de resultados. A escolha dos profissionais e local onde praticar crossfit é determinante. As pessoas devem experimentar vários locais e tomar uma decisão com base no primeiro treino ou sessão experimental. Porquê? Cada box tem a sua própria identidade”, acrescenta.

Quanto ao facto de o crossfit continuar a ser uma das modalidades preferidas entre os amantes de desporto, Juvenal diz que os número falam por si: “Desde o seu início, em 2000, que todos os anos o número de praticantes tem vido a aumentar e tudo indica que é uma forte tendência para os próximos anos. Nada indica que o crossfit vá desaparecer”, completa.

Cross Moves

Mas se pensa que o crossfit é demais para si, pode sempre optar pelo cross moves, no Fitness Hut. Amâncio Nuno Santos, group operations director do Fitness Hut, explicou ao i que esta modalidade combina exercícios de alta intensidade, usando equipamentos que “normalmente são pouco comuns nos treinos diários individuais”.

A modalidade já dura há três anos nesta cadeia e as vantagens são imensas: “Ajuda a melhorar a condição física e ajuda as pessoas a conhecerem novos métodos de treino e, acima de tudo, a tornarem-se competitivas com elas próprias e a vencerem as suas próprias barreiras relativas ao alcance das suas metas e objetivos.”

Segundo Amâncio Nuno Santos, a procura desta modalidade tem aumentado desde que se iniciou, em 2015. Este aumento, afirma o responsável, deve-se ao “constante desafio pessoal que é colocado a cada sócio e à constante superação de qualidades físicas que muitos julgavam não ter nem ser possível alcançar”.

OUTROS DESPORTOS

Treino militar adaptado aos civis

Se sempre gostou de treinar ao ar livre e o seu objetivo é perder peso mas, ao mesmo tempo, trabalhar todos os músculos do corpo, este é o desporto ideal. O bootcamp é nada mais do que um treino de alta intensidade, praticado na maior parte das vezes ao ar livre, que se baseia no treino militar. Mas tenha calma e não se assuste: este desporto adapta os exercícios militares. Apesar de não ser feito para todas as pessoas, se sempre quis obter resultados fazendo coisas variadas, o bootcamp pode ser uma das opções: o treino é composto por exercícios que trabalham o sistema cardiovascular e ainda outros que ajudam a perder gordura e a tonificar os músculos. Onde pode fazer? Pode encontrar aulas de bootcamp de norte a sul do país, só tem de escolher: em Albufeira, no Epic Sana Algarve; no Porto, na Extreme Academy ou no SWATcamp Portugal; ou em Lisboa, no Bootcamp Portugal.

Benefícios: Treina o corpo todo numa aula com exercícios variados e desafiantes, aumenta o espírito de equipa e a motivação e ajuda a perder peso e a tonificar os músculos

Perder peso e tonificar desafiando a gravidade

Tudo o que precisa é coragem, força de vontade e um pano suspenso do teto para desafiar as leis da gravidade. Esta é uma modalidade que combina exercícios que ajudam a desenvolver a capacidade cardiovascular, a melhorar a postura, alongar todos os músculos e melhorar o equilíbrio e a flexibilidade. Mas se pensa que este desporto não é para todos, engana-se, pois caso tenha alguma condicionante - como gravidez, se fez uma cirurgia há pouco tempo, se tem uma frequência cardíaca irregular, vertigens, pressão arterial muito baixa ou alta, entre outras -, o instrutor consegue adaptar alguns exercícios. O antigravity nasceu em 1999 pelas mãos de Christopher Harrison, que decidiu procurar o yoga para curar várias lesões que sofreu enquanto ginasta. No entanto, os seus pulsos, joelhos e pescoço ainda estavam muito danificados, devido à pressão que exercia enquanto praticava yoga, tendo encontrado a solução com a criação do antigravity fitness.

Benefícios: Ajuda a aumentar a flexibilidade, liberta a tensão muscular, fortalece os músculos e melhora o equilíbrio, a agilidade e a mobilidade, além de melhorar a postura

Dançar ao mesmo tempo que toca uma bateria invisível

Gosta de dançar? Quer melhorar a forma física? Então este desporto é perfeito para si. O stikibeat combina coreografias com movimentos numa bateria imaginária, recorrendo aos stikies - as conhecidas baquetas usadas para tocar bateria. Inspirada num formato norte-americano, esta modalidade combina um treino de cardio com um treino de força, ajudando a trabalhar todos os músculos do corpo. Se não gosta de fazer abdominais, agachamentos ou alongamentos porque acha que são muito aborrecidos, esta modalidade tem a resposta: estão presentes os tradicionais exercícios cardiovasculares mas com uma abordagem nova e original, permitindo encarar estes movimentos de uma forma muito mais estimulante. Esta modalidade ajuda ainda a reduzir o stresse, a descontrair, queimar gordura e definir e trabalhar todos os músculos do corpo, de uma forma divertida e quase impercetível.

Benefícios: Ajuda a queimar gordura, reduzir stresse, descontrair e trabalhar e definir todos os músculos do corpo