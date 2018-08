Lula da Silva vai ter até dia 30 de agosto para apresentar a defesa aos pedidos de impugnação da candidatura às presidenciais pelo PT. A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e anunciada esta quinta-feira.

Roberto Barroso, o juiz que fixou a data, é relator dos 16 pedidos de impugnação apresentados no TSE quer pela Procuradoria-Geral da República (PGR), quer por partidos políticos ou por cidadãos comuns.

A candidatura de Lula da Silva às eleições presidenciais tem gerado discórdia entre a população brasileira. Tudo porque existe a lei da ficha limpa que proíbe a candidatura de indivíduos condenados em duas instâncias. Lula da Silva está preso desde 7 de abril depois de ter sido condenado em duas instâncias por corrupção.

A única hipótese do ex-presidente brasileiro avançar como candidato às presidenciais é com um parecer favorável no TSE. E o TSE tem até dia 17 de setembro para julgar a legalidade da candidatura.

Lula da Silva tem estado à frente nas sondagens feitas para as presidenciais como mais de 30% das intenções de voto.