Um camião incendiou-se esta quinta-feira no IC19, a via rápida que liga Sintra a Lisboa, no acesso da A16 ao IC19, perto de Ranholas.

No local encontra-se a GNR acompanhada de 20 operacionais e sete viaturas dos bombeiros. O fogo já se encontra controlado.

O acesso do trânsito no IC19 e na A16 está condicionado pelo acidente, com longas filas em ambos os sentidos.

O condutor foi assistido no local por inalação de fumos. Não há registo de vítimas.

Num vídeo publicado por um condutor que vinha pela A16 pode ver-se a coluna de fumo provocada pelo camião.