Esta terça-feira, a NASA e a Associação de Ténis dos Estados Unidos (USTA na sigla inglesa) organizaram em conjunto a primeira partida de ténis no espaço.

Com raquetes pequenas, bolas de espuma e uma rede que flutuava pela estação espacial, Andrew Feustel, Ricky Arnold e Serena Auñón-Chancellor – da equipa da NASA – Alexander Gerst – pela Agência Espacial Europeia (ESA) foram os pioneiros no ténis no espaço. Apesar de seguirem as mesmas regras, o resultado foi muito diferente do que estamos habituados, com a falta de gravidade a ser a protagonista da partida.

Esta estreia no espaço foi transmitida em direto, com projeção na Unisphere em Nova Iorque. "Esta noite é sobre missões. É sobre a missão da USTA em promover e desenvolver o crescimento do ténis. Gostaríamos de dizer que estamos a falar do crescimento do ténis e da aparência dos Estados Unidos. Mas esta noite desempenhamos outro tipo de missão: uma missão espacial. A primeira missão de ténis para o espaço", afirmou o CEO da USTA, Gordon Smith.