De acordo com a Proteção Civil, o incêndio que deflagrou na manhã desta quinta-feira numa casa devoluta, no centro do Porto, já está em fase de conclusão.

De acordo com a PSP, em declarações à Agência Lusa, a circulação, que estava cortada, deverá ser retomada brevemente.

A Lusa adianta ainda que fonte das relações públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto revelou que o fogo terá começado numa sala onde estava material informático que terá entrado em “sobreaquecimento”. Contudo, o incêndio não se alastrou a outros espaços graças à intervenção dos bombeiros.

O edifício tinha sido restaurado para ser um futuro hostel.