A Ryanair anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o sindicato de pilotos da companhia aérea na Irlanda, FORSA.

O anúncio, feito através de uma publicação no Twitter, informa que as propostas vão ser apresentada à direção da Ryanair e que será ainda respeitado o pedido de Kieran Mulvey, mediador no processo, para que ambas as partes não comentem a situação até uma conclusão.

Este acordo pode vir a resolver o conflito laboral em torno da companhia aérea, que levou a que houvesse uma greve de cinco dias na Irlanda.

A última paralisação, levada a cabo pelos pilotos irlandeses, ocorreu no passado dia 10 de agosto, durou 24 horas, e estendeu-se às bases da Holanda, Alemanha, Suécia e Bélgica.

É conhecido que os trabalhadores da Ryanair estão a exigir à companhia aérea melhores salários e melhores condições de trabalho.

Recorde-se que, em Portugal, mas também na Itália, Espanha e Bélgica, os tripulantes da Ryanair estiveram em greve, no passado mês, para que fossem aplicadas as leis laborais nacionais e não a irlandesa, como acontece.