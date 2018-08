Várias pessoas foram esfaqueadas por um homem esta quinta-feira, em Trappes, França. Hé pelo menos um morto e dois feridos graves na sequência do ataque.

Já depois do ataque, a polícia revelou que o homem regressou a casa e ameaçou as autoridades.

“Allah Akbar, se entrarem mato-vos a todos”, gritou. Contudo, apesar da ameaça, o homem, com cerca de 30 anos, acabou por ser neutralizado pela polícia.

Neste momento, as autoridades pedem que as pessoas evitem o local de forma a cooperar com os trabalhos de investigação e ainda não foi confirmado se o caso se trata ou não de um ato terrorista.

O Daesh já reivindicou o ataque.

⚠️[ALERTE] Opération de police en cours, rue Camille Claudel à #Trappes, merci de bien vouloir éviter le secteur et de respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/6z7Q8u9mrZ — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) August 23, 2018