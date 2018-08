Está previsto um almoço de homenagem ao coronel Pipa Amorim que foi afastado do comando de Regimento de Comandos, designadamente pela evocação de Victor Ribeiro, próximo de Jaime Neves. Considera que o chefe do Estado-Maior do Exército já deveria ter saído?

Pedro Tinoco Faria [organizador do almoço] é um rapaz generoso, mas com pouco senso. O que está aqui em causa é um aproveitamento político de uma figura que é indiscutivelmente um dos maiores portugueses que conheci, que é o Victor Ribeiro, mas o essencial é o general Rovisco Duarte. Se o senhor general Rovisco Duarte tivesse um bocadinho de bom senso já tinha saído pelo seu próprio pé. E tinha saído desde logo quando aconteceu o primeiro problema nos Comandos. Então quando aconteceu Tancos [ furto ao paiol militar em junho de 2017], é que não deveria ter ficado nem mais um segundo. Porque deveria ter criado espaço para que tudo fosse investigado sem a sua presença, nem influência, e hoje já teríamos, de certeza, apurado a verdade absoluta sobre este caso. O general Rovisco Duarte transformou-se num problema. E, portanto, o senhor general Rovisco Duarte já não faz parte de uma solução para o Exército. O senhor general Rovisco Duarte, se gosta do Exército, deve abandonar imediatamente pelo seu pé, sem ter de ser empurrado por um governo fraco e por um Presidente da República de mãos atadas.

Está a dizer que o Presidente da República está de mãos atadas porque o governo não tem iniciativa?

Ora aí está. A nomeação ou a exoneração de um chefe militar pressupõe uma dupla iniciativa. Há uma proposta e deve haver uma proposta imediata. Como estes assuntos relacionados com o senhor general Rovisco Duarte não são de natureza operacional, mas sim de natureza administrativa e de comando, na minha opinião compete ao governo tomar a iniciativa e propor ao presidente da República a exoneração do senhor general Rovisco Duarte. Mais importante que tudo, compete ao senhor general Rovisco Duarte, face ao mal que já causou ao Exército, sair pelo seu pé, e já deveria ter sido ontem.

O que está a dizer é que a cada dia que passa prejudica o Exército?

Exatamente. O único prejudicado pela permanência do senhor general no cargo é o Exército e, por arrastamento, as Forças Armadas.

Neste momento é um fardo para o Exército?

É um pesado fardo o senhor general Rovisco Duarte ser chefe do Estado-Maior do Exército. É um homem autista, isolado e sem qualquer condição para ser chefe do Estado-Maior do Exército.

Como encara estes almoços de homenagem como o que será feito a Pipa Amorim?

São romarias, são exploração dos sentimentos mais nobres. O que me custa é que tenha de se chegar a isto, está a ver? Isto já é folclore.