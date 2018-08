Foi apresentada uma nova acusação de assédio sexual contra Kevin Spacey. De acordo com a Reuters, a informação foi avançada pela procuradoria de Los Angeles.

"Um caso de agressão sexual foi apresentado ontem no nosso escritório pelo departamento do Xerife do condado de Los Angeles que envolve Kevin Spacey. O caso está sob revisão", informou o porta-voz da procuradoria, Greg Risling, na quarta-feira, recusando-se a acrescentar mais detalhes.

Os representantes do ator, contactados pela imprensa internacional, não quiseram comentar o caso.

Recorde-se que, o ator Kevin Spacey foi alvo de uma enorme polémica, depois de ser acusado por mais de 30 homens de assédio e abuso sexual em Hollywood. Além disto, decorre ainda uma investigação ao ator por cerca de seis casos de agressão sexual no Reino Unido.

Kevin Spacey, que era protagonista da série ‘House of Cards’, acabou por ser despedido.

O ator é apenas um das dezenas de homens que foram acusados de má conduta sexual na indústria do entretenimento e política, nos últimos dez meses.