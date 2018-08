Rúben Dias renovou com o Benfica até 2023. O central português de 21 anos estava ligado às águias até 2021, mas prolongou agora o vínculo por mais duas temporadas, segundo revelou o clube encarnado através das redes sociais e do seu canal de televisão.

Há dez anos nos quadros do clube da Luz, Rúben Dias estreou-se pela formação principal a 16 de setembro de 2017 no Estádio do Bessa, frente ao Boavista - um encontro que o Benfica até acabou por perder (2-1). Tornar-se-ia indiscutível no centro da defesa encarnada, terminando a temporada com 30 jogos e quatro golos. As boas exibições valeram-lhe mesmo a chamada para representar a seleção principal de Portugal no Mundial da Rússia, onde acabou por não ser utilizado.

Este verão, uma novela em redor da sua saída para o Lyon foi alimentada durante semanas - inclusive pelos responsáveis do emblema francês -, mas os valores colocados em cima da mesa pelo clube onde alinha o guardião português Anthony Lopes não agradaram à direção liderada por Luís Filipe Vieira. Agora, Rúben Dias acabou por ser recompensado com um novo contrato, válido por cinco anos.