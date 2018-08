Afinal, Clinton Njie já não vai ser reforço do Sporting. Através das redes sociais, o clube leonino revelou não ter chegado a acordo com o Marselha "relativamente aos termos do contrato para o empréstimo" do avançado camaronês, que agora irá regressar ao emblema gaulês.

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que não chegou a acordo com o @OM_Officiel relativamente aos termos do contrato para o empréstimo do jogador Clinton N’jié. pic.twitter.com/BTGcl69wpL — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 22 de agosto de 2018

Njie, de 25 anos, aterrou nesta terça-feira em Lisboa e fez exames médicos, com a generalidade da imprensa desportiva nacional a garantir que o jogador terá reprovado nos mesmos.

A caminho de Alvalade poderá estar Nemanja Gudelj, médio internacional sérvio de 26 anos esperado esta quinta-feira em Lisboa pelos responsáveis leoninos para efetuar os indispensáveis testes médicos. Gudelj deverá ser emprestado pelos chineses do Guangzhou Evergrande, que representa desde o início desta temporada, depois de ter passado já por NAC Breda, AZ Alkmaar e Ajax, na Holanda, e Tianjin Teda, já na China.

Noutro âmbito, e quando faltam três dias para o dérbi da Luz frente ao Benfica, José Peseiro continua sem poder contar com Bas Dost, que voltou a realizar apenas tratamento no treino matinal desta quarta-feira, na sequência da lesão muscular na coxa direita sofrida no encontro com o Vitória de Setúbal.

Também nesta quarta-feira, Jovane Cabral ficou a saber que faz parte da lista de convocados de Rui Águas para o jogo de Cabo Verde frente ao Lesoto, marcado para 9 de setembro e a contar para a segunda jornada do Grupo L de qualificação para o CAN 2019. Jovane, de apenas 20 anos, tem sido um dos elementos em maior destaque neste início de temporada leonino e soma já uma internacionalização A pelo seu país, conseguida em março de 2017.