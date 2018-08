Fernando Santos vai divulgar no próximo dia 31, sexta-feira, a lista de convocados para os jogos com a Croácia, vice-campeã mundial, e a Itália, em conferência de imprensa agendada para as 13 horas na Cidade do Futebol, em Oeiras. Esta, recorde-se, será a primeira convocatória após a participação no Mundial da Rússia, onde Portugal foi eliminado nos oitavos-de-final pelo Uruguai.

O encontro frente aos croatas, a realizar no Estádio Algarve às 19h45 de 6 de setembro, é de carácter particular, ao contrário da partida com os italianos, no dia 10 no Estádio da Luz, que marcará o arranque da Liga das Nações, a nova prova de seleções da UEFA.

No mesmo dia, Rui Jorge revelará os escolhidos para os jogos da seleção de sub-21 de qualificação para o Euro 2019, frente a Roménia (7 de setembro, em Paços de Ferreira às 19h15) e País de Gales (11 de setembro, em Bangor). Portugal ocupa neste momento o segundo lugar do grupo 8, com 13 pontos em seis jogos, atrás da Bósnia, que tem 15 pontos e mais uma partida efetuada.