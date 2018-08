Confirmado há três meses no próximo episódio da saga, com estreia marcada para 2019, Danny Boyle “decidiu que já não vai realizar" o filme devido a "divergências criativas". A informação foi revelada através de um tweet da conta oficial de 007 assinado pelos produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli e pelo protagonista dos dois James Bond anteriores, Daniel Craig.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd