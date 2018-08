Depois de o The New York Times avançar com a notícia de que Asia Argento havia assediado sexualmente Jimmy Bennet, a atriz emitiu um comunicado, na passada terça-feira, a negar “qualquer tipo de relação sexual” com o jovem ator. Contudo, o site norte-americano TMZ partilhou agora uma fotografia que vai contra as declarações da atriz.

A fotografia, uma das quatro em que Asia Argento aparece ao lado de Jimmy Bennet, de acordo com a publicação, foi captada em 2013, num hotel em Marina Del Rey, e mostra os dois atores deitado lado a lado numa cama.

Além da imagem, a notícia partilhada pela TMZ revela ainda várias mensagens trocadas entre Asia Argento e um amigo, depois da publicação do The New York Times.

“Tive sexo com ele e senti-me estranha. Não sabia que ela era menor até à carta [enviada pelo ator]. O público não sabe nada, apenas o que o New York Times escreveu. O que é um lado”, disse a atriz.

Questionada pelo amigo acerca da fotografia, Argento garante que “não significa nada”.

“Não fui violada, mas congelei. Ele estava em cima de mim. Depois, ele disse-me que eu era a fantasia sexual dele desde os 12 anos”, declarou a atriz.

Recorde-se que a italiana Asia Argento é uma das várias mulheres que apresentaram queixa contra Harvey Weinstein e uma das principais vozes e líder do movimento #MeToo.

Veja aqui a fotografia.