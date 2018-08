Mas, até agora, temos falado sempre de green smoothies, o que faz com que muitos torçam o nariz. E, por isso, desta vez apelei a um smoothie mais para um nice cream, absolutamente delicioso, que agrada aos pequeninos e aos grandes. Com uma das minhas frutas fetiche, que também está em estacão e é über--sexy: morangos. Desde sempre considerados afrodisíacos, mas são conhecidos por serem de baixas calorias. Dizem que cinco morangos de tamanho médio contêm cerca de 24 calorias. Com poderes antioxidantes e cheios de vitamina C (uma das vitaminas essenciais), excelente aliados da pele para evitar a flacidez, contêm biotina, que fortalece o cabelo e as unhas, e são ricos em fibras, o que promove uma boa digestão,

É só coisas boas - eles estão em estação, use e abuse.

Smoothie Cremoso de Morangos & Chia

Ingredientes

250 g de morangos locais

1 copo de iogurte (optei pela versão sem lactose)

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de frutos vermelhos pré-congelados (opcional)

2 bananas bem maduras

1 colher de mel

Chocolate preto 70% cacau

Método

Coloque o iogurte e as bananas previamente descascadas na arca frigorífica, bem como uma parte dos morangos - 30 a 45 m é suficiente, mas também pode deixar de véspera e utilizar congelados. Aliás, deve sempre utilizar alguma fruta congelada, o que irá contribuir para uma consistência cremosa. Junte todos os ingredientes no blender e bata até obter a consistência desejada (deverá ficar cremoso). Sirva de imediato em copinhos com o resto dos morangos frescos e lascas de chocolate preto.

Desfrute a cada colherada e seja feliz!