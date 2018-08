Neste momento, está a decorrer o processo de divórcio entre o empresário e colecionador de arte, David Mugrabi, e a sua mulher consultora de arte, Libbie, nos Estados Unidos. Os dois estavam casados há 13 anos, sem acordo pré-nupcial e, em causa, está um acordo que envolve cinco mil milhões de dólares (cerca de 4300 milhões de euros), incluindo 800 obras de arte do Andy Warhol.

David e Libbie têm dois filhos, de 9 e 11 anos, e de acordo com o jornal espanhol El País, no mês de julho, enquanto estavam de férias na casa de verão nos Hamptons,uma zona luxuosa no estado de Nova Iorque, deram início ao processo de divórcio no Supremo Tribunal.

Este vem na sequência da infidelidade de David, que foi filmado pela babysitter a ter relações sexuais com uma mulher na sua casa de férias. Isto aconteceu porque Libbie pediu à babysitter que recolhesse algumas imagens da casa, enquanto ela estava fora com os filhos.

Para além de Andy Warhol, o empresário tem uma fortuna avaliada em cerca de 5000 milhões de dólares e coleciona obras de arte de Picasso, Jean-Michel Basquiat e Damien Hirst. De acordo com o site Page Six, David deverá pagar a Libbie 21.700 euros por mês e será responsável por pagar todas as despesas relativas à educação dos dois filhos que têm em comum.

De acordo com o advogado de Libbie ao site, “ela quer apenas negociar amigavelmente para garantir um futuro financeiro estável para os filhos”.