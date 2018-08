O Comando Territorial de Viseu, através do Destacamento Territorial de Lamego, identificou, no dia 20 de agosto, dez suspeitos - quatro homens e seis mulheres -, com idades compreendidas entre os 20 e os 72 anos, pela prática do crime de contrafação, na feira semanal de Resende.

A ação de fiscalização teve como objetivo garantir todo o cumprimento dos direitos de autor e direitos conexos, bem como os direitos da propriedade industrial, sendo esta uma forma de combater a contrafação, o uso ilegal de marca e a venda de artigos contrafeitos.

Da ação de fiscalização, resultou a elaboração de 14 processos-crime e a apreensão de 1.470 artigos.

O valor da mercadoria apreendida ascende aos 30 mil euros.