Esta quarta-feira, o Ministério Público alemão confirmou que o suspeito, de 31 anos, identificado como Magomed-Ali C., foi detido hoje em Berlim pelas forças especiais.

De acordo com as autoridades do país, em outubro de 2016 o homem tinha na sua residência onde vivia na capital alemã uma "quantidade significativa" do explosivo TATP - triperóxido de triacetona – por estar a preparar um ataque na Alemanha, cuja data e local são totalmente desconhecidos.

"O acusado, membro do movimento islâmico radical, pretendia fabricar um explosivo com o cúmplice atualmente detido em França" e utilizá-lo na Alemanha "com o objetivo de matar o maior número possível de pessoas", refere o Ministério Público.