O Sporting respondeu, esta terça-feira, à providência cautelar interposta por Bruno de Carvalho, e alertou o tribunal para o risco de falência do clube, escreve o Correio da Manhã (CM) na edição de hoje.

Os leões alegam que existe uma desproporcionalidade da providência cautelar, devido aos vários prejuízos que esta pode trazer ao clube.

Na resposta à providência cautelar do antigo presidente do Sporting, são evidentes, de acordo com o CM, os riscos de o clube corre caso Bruno de Carvalho regresse, bem como os riscos de falência. "Essa ocorrência hipotética traria consequências ruinosas para o Requerido, a potencial paralisação da sua gestão, existência simultânea de órgãos de direção a digladiar-se, a violação das deliberações da Comissão de Fiscalização, entre outras", lê-se no documento.

O CM escreve ainda que o clube teme que a providência cautelar possa mesmo "fazer perigar o processo de reversão das desvinculações com justa causa de diversos jogadores emblemáticos da equipa de futebol e reacender o tumulto na equipa, atenta à 'relação tóxica' entre Bruno de Carvalho e os atletas".

A resposta foca-se ainda nas "muitas dezenas de milhões de euros" de prejuízo que o clube pode mesmo vir a ter.