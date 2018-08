Um sismo de magnitude 7.3 na escala de Richter abalou, esta terça-feira, a costa norte da Venezuela, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O terramoto fez-se sentir de forma muito intensa em Caracas – capital da Venezuela – e obrigou a evacuar vários edifícios nesta zona, assim como em Bogotá, capital da Colômbia, e em ilhas das Caraíbas, avançam as agências Associated Press e Reuters.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indica que o sismo foi de magnitude 7 enquanto a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas coloca a magnitude do abalo em 6,3.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um aviso na sequência do terramoto, uma vez que a profundidade do epicentro - registado a 37 quilómetros da cidade de Yaguarapano - podia causar a possibilidade de se verificarem pequenas ondas de tsunami ao longo da costa.

Para já, não há registo de vítimas, informou o ministro da Administração Interna, Nestor Reverol.

Além dos residentes, também vários emigrantes portugueses revelaram à Lusa que apanharam um grande susto e que chegaram “a temer o pior”.

“Aqui todos nos assustámos. Eu estava na varanda a tratar de dois papagaios, quando eles começaram a fazer ruídos e a tentar sair da gaiola", contou uma portuguesa à agência Lusa.