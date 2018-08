As costas largas da Europa

É fácil imputar à Europa erros e falhas internas, mas não podemos deixar-nos enganar

A brutal tragédia da queda da Ponte Morandi em Génova, Itália, pelas várias dezenas de mortos e feridos que causou, pelo património destruído, pelo choque psicológico que representou para a cidade, a região, o país e para todo o mundo, constituiu um acontecimento de enorme gravidade e que merece profunda reflexão.

Em momentos como estes, seguindo a máxima atribuída ao Marquês de Pombal depois do Terramoto de Lisboa de 1755 de que a prioridade é enterrar os mortos e tratar dos feridos, os holofotes tendem a virar a atenção para as ações de socorro, para as ações de protesto e para as ações que visam garantir que eventos similares não mais se repetirão.

Saúdo as forças de proteção e socorro que têm dado o máximo para salvar o que pode ser salvo. Sei bem a complexidade dessas operações e o sangue-frio que os profissionais e os voluntários no terreno têm de ter.

Face ao ocorrido, o líder da extrema--direita italiana e ministro do Interior, Matteo Salvini, acusou as restrições orçamentais europeias de serem as responsáveis pela tragédia. A Europa tem as costas largas, mas tanto, também não.

A infraestrutura era concessionada e, por isso, a obrigação de manutenção não dependia nem de fundos europeus nem do orçamento do Estado italiano. Mesmo que dependesse, as normas de controlo do défice no quadro da zona euro determinam valores máximos de diferença entre receitas e despesas, mas não definem onde é que se fazem as despesas em concreto. Estas opções são domínio da soberania nacional e dos seus diversos patamares de administração e decisão.

Certamente, o colapso da Ponte Morandi terá resultado de uma conjunção complexa de fatores e de falhas, mais ou menos dolosas, no sistema de fiscalização e monitorização. Importa, para a credibilidade das instituições, que se apurem as razões e se aprendam as lições, quer em Itália, quer na Europa e no mundo. Culpar a Europa é uma atitude do mais puro populismo, própria de um governo de extrema-direita radical que não olha a meios para atingir objetivos e descartar responsabilidades.

Dito isto, e sem querer tecer considerações específicas antes de se conhecerem resultados fiáveis das investigações sobre o sucedido, é importante também não cair no extremo oposto de considerar a priori que a culpa do colapso é do modelo de exploração em parceria público-privada (PPP). As parcerias público-privadas têm vindo a ganhar mau nome não devido ao instrumento em si, mas aos modelos de negócio que através delas se foram estabelecendo em muitos países.

Quando o interesse público é salvaguardado, as PPP são fundamentais para disponibilizar infraestruturas que, de outra forma, os Estados não conseguiriam financiar. Quando esse interesse é defraudado, com partilhas desequilibradas de risco, modelos de negócio distorcidos ou falta de fiscalização, a tragédia financeira ou física espreita e pode acontecer como aconteceu na Ponte Morandi.

A Europa tem costas largas. Literalmente, essas costas são a linha de esperança de muitos refugiados e migrantes que nela procuram a esperança de uma vida melhor. No sentido simbólico, também é fácil imputar à Europa erros e falhas internas, mas não podemos deixar-nos enganar. Não foi por causa da Europa que a Ponte Morandi caiu.

Eurodeputado