A PSP já identificou o dono do drone que caiu esta terça-feira à tarde numa pista do aeroporto de Lisboa. Os factos foram comunicados ao Ministério Público (MP) e o suspeito já foi constituído arguido.

Segundo as autoridades, citadas pelo Diário de Notícias, o homem ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à Lusa que, “no seguimento das diligências feitas após notícia dos factos, veio a identificar o proprietário do drone que sobrevoou de forma ilegal o espaço restrito do Aeroporto de Lisboa. Os indícios apontam para uma conduta negligente, de perda de controlo do aparelho, quando sobrevoava as imediações” do aeroporto.

Os factos foram transmitidos ao MP no sentido de abrir uma investigação do possível crime de “atentado à segurança de transporte por ar, água ou caminho-de-ferro”, previsto no Código Penal, que pode ir de um a 10 anos de prisão.