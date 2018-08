O Sporting apresentou esta terça-feira, nas palavras de Sousa Cintra, um dos futuros grandes craques do campeonato português: Abdoulay Diaby, avançado maliano de 27 anos. O líder interino da SAD leonina garantiu, no primeiro contacto do jogador com os jornalistas, que Diaby é “mais novo e mais rápido” do que Marega, avançado portista de quem é colega na seleção africana – na verdade, têm ambos 27 anos e apenas um mês de diferença –, prometendo grandes feitos do atacante que chega do Club Brugge.

“Acho que todos vão gostar muito dele. É, provavelmente, o jogador mais rápido do futebol português e acho que vai ser um complemento perfeito com o Bas Dost”, salientou o dirigente, enaltecendo ainda o facto de Diaby ter sido duas vezes campeão belga, a última das quais na pretérita temporada (16 golos em 41 jogos): “É muito importante para o Sporting ter jogadores com essa cultura de vitória.”

Diaby assinou com os leões por cinco temporadas, ficando protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros – os valores do negócio não foram revelados. Em discurso direto, o avançado assumiu a ambição de “fazer coisas importantes” no Sporting, que definiu como “um grande clube”. “O Mathieu disse-me para vir porque iria ser muito feliz a jogar um futebol que me agrada. Disse-me também que as pessoas são formidáveis e que a equipa joga um futebol atrativo”, revelou, considerando ser um “complemento perfeito” para Bas Dost (que recupera de um problema muscular na coxa direita, estando em dúvida para o dérbi de sábado com o Benfica): “É um grande jogador, vi o que fez na época passada. Eu jogo numa posição que pode ser complementar. Os golos são muito importantes para um atacante, mas também posso dar mais à equipa, posso defender.”

A caminho de Alvalade deverá estar também Clinton Njie, avançado de perfil muito semelhante ao de Diaby. Camaronês de 25 anos, completou a formação no Lyon, passou pelo Tottenham e jogou no Marselha nas últimas duas temporadas (39 jogos e nove golos em 2017/18), tendo por exemplo estado presente no jogo de apresentação do Sporting aos sócios no passado mês de julho. O atacante chegou ao início desta tarde a Lisboa, sendo esperada a oficialização da transferência – ao que tudo indica por empréstimo dos gauleses – durante o dia de hoje.

Em sentido contrário está Sturaro. O médio internacional italiano foi anunciado há 11 dias, cedido pela Juventus, mas o departamento médico do Sporting detetou a existência de lesões que motivaram uma intervenção cirúrgica, ocorrida nos últimos dias em Itália. Por essa razão, o ex-jogador da Juve não deverá estar disponível para José Peseiro “durante alguns meses”, segundo revelou ontem Sousa Cintra. “Ele pensava que já estava bom, mas o nosso departamento médico não o aprovou. Nós aqui não facilitamos! E a prova de que o nosso médico tinha razão é que ele já foi operado em Itália”, realçou o atual líder da SAD leonina. “Voltará quando estiver em condições, mas neste momento não se sabe quanto tempo vai demorar. Por isso precisamos de um jogador forte no meio-campo para substituir o William Carvalho, mas queremos alguém que seja uma mais-valia”, finalizou.