Verão é sinónimo de...

... que estamos próximos do outono, a melhor estação do ano (se é que ainda há estações...).

Quais foram as suas melhores férias?

Foram em 1983, em São Pedro de Moel. Foi o ano em que todas as noites se trocaram pelos dias.

Qual é a sua praia preferida?

Moledo.

A que horas vai para a praia?

Nos últimos anos vou entre as 8 e as 9 horas. Regresso entre as 18 e as 20 horas. Sono em dois tempos...

Faz desporto ou exercício físico durante as férias? Qual?

O que faço todo o ano - caminho uma hora já à noite...

Qual é a melhor bola-de-berlim?

As da Póvoa de Varzim.

De que marisco não prescinde nesta época?

Não como marisco.

Férias é sinónimo de mais fotografias no Instagram ou de estar em modo offline durante dias?

As pessoas precisam que eu lhes dê férias...

Qual o objeto que leva sempre consigo na bagagem?

Caneta e papel.

Com que figura pública gostaria de ir de férias e porquê?

Thomas Mann. Porque gostaria de o martirizar sobre as dimensões várias de “José e os Seus Irmãos”.

Se encontrar Marcelo Rebelo de Sousa na praia pede para tirar uma selfie?

O senhor Presidente da República não carece do meu apoio nas próximas eleições.

Filme, livro e música que levava para uma ilha deserta?

Não levava qualquer filme; a música da natureza era suficiente; e o livro escrevia-o eu. Completamente perverso, como a paixão ou a política.

O que não faz enquanto está de férias?

Responder a questionários. O i apanhou-me no limite.

Qual a viagem que ainda não fez e não pode deixar de fazer?

A Buenos Aires. Não morrerei sem um tango no seu espaço.

Vai cometer excessos nestas férias?

Vou. No amor sincero.