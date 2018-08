Um avião com 16 pessoas a bordo que estava a tentar aterrar no aeroporto de Teterboro, em Nova Jérsia, com dois pneus rebentados, acabou por aterrar em segurança.

O aparelho tinha sido desviado para o aeroporto de Massachusetts.

De acordo com a CBS New York, a explosão dos pneus do aparelho aconteceu depois de este descolar em direção ao aeroporto de Luton, em Inglaterra.

No avião ia o rapper Post Malone, avançou a revista TMZ. A mesma revista divulgou as ainda comunicações entre os pilotos e a torre de controlo. O piloto comunicou que sentiram "um pneu rebentar" e por isso pediam autorização para regressar. "Não queremos declarar emergência, mas queremos regressar", diz o piloto.