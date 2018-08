David Beckham vai ser a personalidade futebolística distinguida este ano com o "Prémio Presidente" da UEFA, destinado a distinguir feitos extraordinários, excelência profissional e qualidades pessoais exemplares, que contribuem para o sucesso e desenvolvimento da modalidade.

O antigo internacional inglês é descrito por Aleksander Ceferin, líder do organismo que rege o futebol europeu, como um "verdadeiro ícone futebolístico da sua geração", além de "um embaixador global do futebol, promovendo a modalidade e os seus valores pelo mundo". Ceferin lembra ainda "os esforços humanitários incansáveis" de Beckham, que "ajudaram a vida de inúmeras crianças".

"Durante a minha carreira dei sempre 100 por cento e tentei respeitar ao máximo valores como o trabalho de equipa e o 'fair play', por isso estou orgulhoso por juntar-me à ilustre lista de jogadores que já foram distinguidos com este prémio. A minha carreira no futebol permitiu-me participar ativamente na tentativa de melhorar a vida de inúmeras crianças espalhadas pelo Mundo, em cooperação com a UNICEF, e dá-me imenso prazer ser capaz de retribuir algo à sociedade", referiu o ex-médio, hoje com 43 anos.

Beckham formou-se e estreou-se no futebol profissional no Manchester United, em cuja equipa principal alinhou durante nove temporadas e pela qual venceu uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental, seis campeonatos ingleses, duas Taças e duas Supertaças. Mudou-se em 2003/04 para o Real Madrid, onde viria a ser campeão espanhol, vencendo ainda uma Supertaça pelos merengues orientado por Carlos Queiroz.

Em 2007, transformou-se na primeira grande estrela mundial a alinhar na MLS, a renovada liga norte-americana, assinando pelos LA Galaxy, onde viria a festejar dois campeonatos. Registaria ainda duas passagens pelo AC Milan e uma pelo PSG, em 2012/13, onde acabou a carreira - com mais um título de campeão. Finalista vencido da Bola de Ouro em 1999, conquistada por Rivaldo, esteve ainda presente por duas ocasiões na Equipa do Ano da UEFA: 2001 e 2003.

Beckham sucede agora ao italiano Francesco Totti como vencedor do Prémio Presidente da UEFA, tornando-se ainda o terceiro jogador inglês a receber esta distinção, depois de Bobby Robson em 2002 e Bobby Charlton em 2008.