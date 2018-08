A chinesa Liu Xiang estabeleceu esta terça-feira um novo recorde mundial dos 50 metros costas. A proeza foi conseguida na final dos Jogos Asiáticos, que decorrem por estes dias em Jacarta, Indonésia.

A nadadora de 21 anos concluiu a prova em 26,98 segundos, tornando-se a primeira mulher de sempre a completar os 50 metros costas abaixo dos 27 segundos. O anterior recorde do mundo (27,06 segundos) pertencia também a uma chinesa: Zhao Jing havia conseguido esse tempo nos Campeonatos do Mundo de natação de 2009, em Roma. "É incrível. Nunca pensei ter uma performance tão boa e fico muito feliz por ter melhorado tanto. Acho que os treinos nos Estados Unidos me fizeram muito bem, o meu treinador disse-me para prestar mais atenção às pernas e tenho melhorado muito desde então", frisou Liu Xiang após a prova.

A medalha de prata, refira-se, foi outra chinesa: Fu Yuanhui, que terminou a prova com o tempo de 27,68 segundos.