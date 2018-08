Esta terça-feira, em Albufeira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assistiu a um treino de Nelson Évora, o novo campeão da Europa na modalidade de Triplo Salto. Após o treino, o Presidente anunciou a condecoração do atleta.

Este treino teve um valor simbólico, de forma a assinalar o aniversário dos dez anos desde que o atleta ganhou a medalha de ouro, na mesma modalidade, nos Jogos Olímpicos de Pequim.

De acordo com Marcelo, Nelson Évora é um "exemplo que honra Portugal". O atleta vai ser condecorado no dia 3 de setembro no Palácio de Belém, com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito.

"Ele não foi campeão várias vezes num período curto de tempo, as vitórias dele são vitórias que duram mais de uma década e dez anos é uma eternidade para um atleta", declarou o Presidente da República.