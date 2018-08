A Microsoft anunciou, esta terça-feira, que foram detetados novos ataques de piratas informáticos – hackers - russos a páginas de Internet do Senado e de grupos de análise política dos Estados Unidos da América.

A empresa refere que o grupo de piratas informáticos – com ligações ao governo da Rússia – criou falsos domínios de internet que imitavam as páginas de dois grupos políticos conservadores norte-americanos, como é o caso do Hudson Institute e o International Republican Institute.

Os outros domínios falsos foram desenhados de forma a parecerem pertencer ao Senado dos EUA.

Recorde-se que, astas tentativas de hacking são semelhantes aos ataques informáticos russos que se realizaram antes das eleições presidenciais norte-americanos de 2016.

“A ação centra-se mais fundamentalmente em prejudicar a democracia”, afirmou Brad Smith, presidente da Microsoft.

“Não temos qualquer dúvida” de quem é responsável por estes ataques, disse Brad.