Os MTV Video Music Awards tiveram lugar na Radio City Hall, em Nova Iorque, esta terça-feira de madrugada em como seria de esperar, o evento de música não podia deixar de homenagear a rainha do soul, que morreu na passada quinta-feira, Aretha Franklin.

Madonna foi a escolhida para prestar tributo ao ícone, mas a homenagem acabou por se tornar polémica e está a ser muito criticada.

Ao que parece, Madonna focou-se demasiado no seu percurso para falar de Aretha Franklin. A cantora, que reside agora em Portugal, recordou primeiro o seu percurso como dançarina em Nova Iorque e depois foi até Paris. Só aí mencionou o impacto da rainha do soul na sua vida, numa audição em que cantou ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’: "A audição de dança correu bem. Então, perguntaram-me se tinha partituras e uma música preparada. Entrei em pânico. Tive que pensar rápido (...) Um dos meus álbuns favoritos eram 'Lady Soul', de Aretha Franklin. E comecei 'You Make Me Feel...' silêncio. 'You Make Me Feel Like A Natural Woman'. Dois franceses acenaram para mim", recordou.

"Não preciso de partituras, respondi. Conheço cada palavra. Sei a música de cor, cantarei a cappella. Consegui ver que eles não me levaram a sério - e porque é que eles deveriam me levar? Uma rapariga branca e magrinha a aparecer ali e a cantar uma música de uma das maiores cantoras de soul que já existiu? E a cappella... eu disse: 'Bitch, eu sou Madonna.' Não, não disse isso. Porque não era Madonna ainda", disse ainda a rainha da pop.

"Aretha Louise Franklin mudou o rumo da minha vida. Nada disso teria acontecido - poderia ter acontecido - sem a nossa rainha do soul. Ela levou-me até onde estou hoje e sei que me influenciou a mim e a tantas outras pessoas que estão nesta sala hoje", terminou.

Houve quem acusasse a cantora de ter prestado um tributo a si mesma em vez de ter prestado uma homenagem digna aAretha Franklin.

Madonna gave herself a tribute featuring Aretha. — LoveYourself (@ScottieBeam) August 21, 2018