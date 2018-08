Na madrugada desta terça-feira, realizaram-se os MTV Video Music Awards (MTV VMAs) 2018 em Nova Iorque, na Radio City Hall e as grandes vencedoras da noite de prémios foram Cardi B, Jennifer Lopez e, principalmente, Camilla Cabello, que levou para casa os prémios de “Artista do Ano” e “Vídeo do Ano”, para Havana.

Estes dois prémios ganhos por Camilla são dos mais importantes da noite. O prémio “Vídeo do Ano” foi até entregue por Madonna, tendo a cantora de ‘Havana’ deixado largos elogios à rainha da pop: “Madonna, adoro-te tanto. Vi todos os vídeos dos teus singles e vi todos os documentários feitos sobre ti, isto é um momento surreal, adoro-te mesmo. Não posso acreditar”.

Para Jennifer Lopez, esta foi uma noite muito importante. A cantora foi premiada com o “Michael Jackson Video Vanguard Award” - este prémio já foi levado para casa por artistas como os Beatles, David Bowie, Madonna, Kanye West e Rihanna. Para além desta honra, J-Lo fez uma atuação marcante, por onde passou por vários pontos da sua carreira, com músicas como ‘Love Don't Cost a Thing’, ‘Jenny From The Block’ e ‘Get On The Floor’.

Cardi B, a artista que contava com mais nomeações nestes MTV VMAs, apesar de ter sido derrotada por Camilla, recebeu três prémios: “Canção do Verão”, “Melhor Novo Artista” e “Melhor Colaboração”, com a música ‘Dinero’ que contava com Jennifer Lopez e Dj Khaled.

Para estas três estrelas brilharem, algumas tiveram de perder. Drake foi um dos derrotados da noite, saindo da cerimónia com sete nomeações e sem nenhum prémio.