No ano passado, foi partilhada uma imagem do viaduto Duarte Pacheco nas redes sociais mostrando dois pilares da estrutura com um aspeto, aparentemente, degradado.

O SOL contactou a Infraestruturas de Portugal (IP), que assegurou que este viaduto, que liga a A5 às Amoreiras, não apresenta qualquer risco de segurança.

A empresa tem «realizado a adequada monitorização do seu estado de conservação», permitindo concluir que «estão garantidas as condições de segurança na utilização do viaduto». A empresa disse ainda que o aspeto do pilar resulta do «processo construtivo que foi utilizado» e que, desse modo, a estrutura «não está degradada».