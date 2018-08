O Benfica dá hoje o primeiro dos dois últimos passos que ainda faltam para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. O encontro com os gregos do PAOK, agendado para as 20 horas no Estádio da Luz, é visto como “dificílimo” por Rui Vitória, que ontem deixou o alerta: esta equipa, capitaneada pelo português Vieirinha, já deixou para trás nesta fase de qualificação o Spartak de Moscovo, na terceira pré-eliminatória, e... o Basileia na segunda. Exatamente: o mesmo conjunto que na última temporada cilindrou os encarnados na Suíça (5-0) e ainda veio a Lisboa vencer novamente (0-2).

“O PAOK acredita que pode bater o pé e disputar este eliminatória com o Benfica. A equipa vai entrar com qualidade, vontade e convicção. Temos de preparar bem o jogo e saber o que o adversário nos vai criar, e, mais importante que tudo, ter capacidade para impor o nosso jogo e aproveitar o facto de jogarmos em casa”, realçou o técnico das águias, rejeitando a ideia de que o PAOK é um adversário mais acessível que o Fenerbahçe, equipa turca que o Benfica afastou na terceira pré-eliminatória: “Da minha boca não ouviram isso, nem vão ouvir - quando digo da minha boca digo da minha gente, dos meus jogadores e da minha estrutura. Ninguém tem esse pensamento. Estamos a falar de uma equipa experiente, com jogadores maduros e com condições para disputar esta eliminatória.”

No último dia antes do encontro, Rui Vitória não pôde contar com André Almeida, que falhou o treino devido a indisposição. Ainda assim, o lateral-direito - único disponível, dada a lesão grave do reforço Ebuehi e o facto de Corchia ainda não ser elegível para este jogo - foi convocado e deverá manter a titularidade. Pelo contrário, Jonas e Castillo continuam de fora, ambos devido a problemas físicos (cervicalgia e microrrotura no gémeo interno da perna direita), tal como Krovinovic, ainda a recuoperar de uma rotura de ligamentos no joelho direito.