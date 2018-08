Atrasos, cancelamentos, impedimento de embarque, são realidades infelizes em viagens. A AirHelp encoraja todos os passageiros aéreos a submeterem os seus pedidos de compensação ao abrigo do regulamento (CE) n.º 261/2004 sempre que o voo sofra atrasos superiores a três horas face ao horário previsto de chegada ao destino, esteja sobrelotado ou seja cancelado. Para submeter o pedido, podem contactar a companhia aérea, as autoridades locais ou um advogado da sua confiança.

Caso queiram simplificar o processo, podem recorrer ao apoio da AirHelp que disponibiliza uma app onde é possível verificar no momento se são elegíveis para receber compensação. Bastam três passos:

Digitalize o cartão de embarque;

Alinhe o código de barras do cartão de embarque com a câmara do telemóvel;

A aplicação lê e importa automaticamente todos os detalhes do voo.

Se o seu voo estiver elegível, poderá ter direito a uma compensação entre 125 € e 600 € por pessoa. Depois, basta submeter o pedido através da app AirHelp, disponível para iOS e Android, e aguardar pela compensação (a demora do pagamento depende da complexidade de cada caso). Se for necessário, a AirHelp representa-o em Tribunal.

Dicas AirHelp

Faça o check-in online

As filas de espera são incontornáveis nos aeroportos. No entanto, se puder evitar despachar a bagagem e viajar apenas com uma mala de mão, pode fazer o check-in com antecedência e não ter de passar pelos balcões de embarque. Aliás, já é possível utilizar os smartphones como cartão de embarque nos pontos de controlo de segurança. Ainda assim, é sempre bom ter o seu cartão de embarque impresso.

Leve o essencial na bagagem de mão

E se chegar ao seu destino e as suas malas não? Existe sempre a possibilidade de ter de “sobreviver” até que a sua bagagem seja encontrada, pelo que é fundamental que coloque na sua mala de mão artigos tão indispensáveis como uma escova de dentes, um desodorizante e uma muda de roupa. Pensar numa pequena lista de bens essenciais para levar na bagagem de mão pode fazer toda a diferença.

Alerta: Germes

Tenha atenção aos germes quando viaja de avião. Não é segredo que os aviões são o local ideal para apanhar uma constipação ou algo semelhante. Pela sua saúde, tenha em conta as seguintes recomendações: lave as mãos com frequência ou use um antissético de mãos à base de álcool; e beba muita água, pois ao manter-se hidratado ajuda o sistema imunitário a funcionar corretamente.

Conheça os seus direitos enquanto passageiro aéreo na plataforma da AirHelp.

* Com o objetivo de reforçar o conhecimento dos viajantes de todo o mundo, a AirHelp escolheu agosto para ser o Mês dos Direitos dos Passageiros Aéreos.

A iniciativa pretende informar e esclarecer dúvidas de como agir perante contratempos causados pelas companhias aéreas ou outros. Para isso, a empresa especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos e líder mundial na obtenção de compensações por perturbações em voos criou uma plataforma que permite aos viajantes estabelecerem ligação com especialistas globais nesta matéria, assim como uma rede de parceiros de comunicação da informação. Em Portugal, a parceria foi estabelecida com os jornais Sol/i.