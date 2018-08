A Proteção Civil italiana informou esta segunda-feira que cinco pessoas morreram depois de uma inundação inesperada no Parque Nacional do Pollino, na Calábria, no sul da Itália.

Devido ao mau tempo, com fortes chuvadas e ventos, o curso de água Raganello inundou repentinamente e acabou por surpreender os cinco caminhantes, que fariam parte de um grupo de 15 pessoas.

De acordo com a Proteção Civil italiana, as restantes pessoas do grupo foram socorridas por um helicóptero. Contudo, uma vez que não se sabe o número certo de caminhantes, as buscas continuam.

As condições meteorológicas na região já terão melhorado.