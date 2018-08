Os MTV Music Video Awards, que premeiam os melhores vídeos musicais, serão entregues em Nova Iorque esta segunda-feira. A rapper Cardi B. encabeça a corrida, nomeada em oito categorias no total de dez, seguindo-se Beyonce e Jay-Z, com oito, e Childish Gambino, com sete.

Bruno Mars, com seis nomeações, é também candidato a artista do ano, assim como Cardi B, Drake, Post Malone, Camila Cabello e Ariana Grande.

Será Cardi B., que conseguiu cinco das suas oito nomeções com a colaboração com Bruno Mars no tema “Finesse (Remix)”, a abrir a cerimónia. No ringue, este vídeo compete com “This is America”, de Childish Gambino, “God’s Plan”, de Drake, “Apeshit”, de Beyonce e Jay-Z (que enquanto dupla responde pelo nome The Carters), “Havana”, de Camila Cabello, e “No Tears Left to Cry”, de Ariana Grande. Recorde-se que o vídeo de Beyonce e Jay-Z foi gravado no interior do museu do Louvre, um feito inédito que fez correr muita tinta na imprensa internacional.

Jennifer Lopez é uma das homenageadas nesta que é a 35.ª edição dos prémios - a artista vai receber o prémio Michael Jackson de Vanguarda de Vídeo.